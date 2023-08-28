Новых «Папиных дочек» как следует представили в трейлере

Отечественным зрителям, ностальгирующим по «Папиным дочкам», предлагается прильнуть к домашним экранам этой осенью. На канале «СТС» и заодно на цифровой платформе START состоится премьера 20-серийного продолжения многосерийного хита с частично вернувшимся оригинальным актёрским составом. Старт запланирован на 18 сентября.

В свежих эпизодах кармический крест Васнецовых предстоит нести Венику (Филипп Бледный). Его супруга Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, бросив на него четырёх дочерей. Ну а дальше по накатанной — Вениамин проживает опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов), воспитывая дочерей не без помощи родственников и старых друзей семьи.

В сериале также снимаются Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Дарья Мельникова, Алексей Демидов и другие.

И постер: