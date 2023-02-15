Пуговка в деле! Екатерина Старшова появилась на съёмках «Папиных дочек» (фото)

Несмотря на трудности с логистикой и расстояние, которое нынче разделяет Россию и Великобританию, актриса Екатерина Старшова всё же примет участие в съёмках продолжения «Папиных дочек». Исполнительница роли Пуговки уже успела засветиться на съёмках в компании Мирославы Карпович, Лизы Арзамасовой, Андрея Леонова и Филипа Бледного.

В возвращении сюжет закрутится вокруг многодетного отца-одиночки Веника (Бледный), которого бросила Настя Васнецова (Анастасия Сиваева). Впрочем, об участии самой Сиваевой пока ничего не известно, равно как и Дарьи Мельниковой. А вот кто ещё вернётся, так это Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова.

Новых «дочек» играют Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова. За производство отвечает потоковый сервис START вместе с телеканалом СТС.