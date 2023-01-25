 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Как создавался пилот триллера «Одни из нас» (видео) «Чебурашка» обошёл «Последнего богатыря» и установил новый рекорд отечественного проката Для перезапуска киновселенной DC Джеймсу Ганну понадобятся сотни новых актёров Женщина и паук: официальный логотип фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон Призрачный Гонщик и Росомаха объединят свои силы в кроссовере
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
412

Первый взгляд на новое поколение «Папиных дочек» (фото)

Съёмки новых «Папиных дочек» официально стартовали, и благодаря первым фото с площадки мы можем сразу познакомиться с новыми главными героинями истории — дочками Веника (Филип Бледный) и Даши (Анастасия Сиваева). Как многие сразу догадались, по сюжету Даша сбежит из семьи, оставив Веника с детьми.

Промо-арт сериала «Папины дочки» Промо-арт сериала «Папины дочки» Промо-арт сериала «Папины дочки» Промо-арт сериала «Папины дочки» Кадры из сериала «Папины дочки» Кадры из сериала «Папины дочки»

К ролям уже точно вернутся Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова. Об участии Сиваевой ничего не говорится, но создатели обещают сюрпризы.

Новое поколение «Папиных дочек» играют Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Теги
ГалереяПапины дочки
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Первый взгляд на повзрослевших «Папиных дочек» — тизер продолжения с Мирославой Карпович и Лизой Арзамасовой

Тоже интересно

3Сценарист комиксов о Людях Икс объясняет разные подходы Marvel и DC к непрерывности своих канонов 13Звезда новых «Звёздных войн» дала ценный совет другим женщинам франчайза 20Крис Хемсворт берёт перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем 010 минут геймплея Wo Long: Fallen Dynasty — идейного продолжения Nioh 31Netflix не смог выдержать накала эпика в космическом экшене Зака Снайдера «Мятежная луна»

Далее на КГ

0
Dark Horse Comics анонсировало коллекционное издание Critical Role: The Mighty Nein Origins
 0
«Плохая поездка» — авторы аниме о мрачном пути фанатки девочек-волшебниц
 0
Милота подъехала: появились варианты обложек комиксов по «Звёздным войнам» от Пич Момоко
 0
Тысяча зомби атакует в трейлере обновлённого «Режима Орды» для World War Z
 2
С Найтвингом произошло то, чего фанаты ждали давно
 0
«Аяка» — персонажный трейлер городского фэнтези со сверхспособностями и бисёненами
 0
Участники SM Rookies дебютируют уже в этом году
 0
Весь состав BTS сольно побывал в чарте Billboard Hot 100
 2
Marvel наконец-то раскрыло личность самого сильнейшего Мстителя
 0
Le sserafim дебютирует в Японии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Принцесса-шпионка: Укротитель короны» — трейлер и дата выхода третьего фильма про шпионские игры в альтернативной викторианской Англии
 
Кино Новые фильмы недели: «Всевидящее око» и другие новинки кино
 
Чарли Кокс в образе Мэтта Мёрдока на свежих кадрах сериала с Ольгой Куриленко
 
Кино Дилемма Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»: убила Питера Паркера и её отец ведёт расследование (фото)
 
Аниме «Страна песков» — анонс и тизер аниме-фильма по манге автора «Жемчуга дракона»
 
Издательство Marvel представило нового героя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru