Первый взгляд на новое поколение «Папиных дочек» (фото)

Съёмки новых «Папиных дочек» официально стартовали, и благодаря первым фото с площадки мы можем сразу познакомиться с новыми главными героинями истории — дочками Веника (Филип Бледный) и Даши (Анастасия Сиваева). Как многие сразу догадались, по сюжету Даша сбежит из семьи, оставив Веника с детьми.

К ролям уже точно вернутся Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова. Об участии Сиваевой ничего не говорится, но создатели обещают сюрпризы.

Новое поколение «Папиных дочек» играют Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.