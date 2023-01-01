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Первый взгляд на повзрослевших «Папиных дочек» — вышел тизер продолжения с Мирославой Карпович и Лизой Арзамасовой

«Папиных дочек» становится всё меньше. Меньше месяца было объявлено, что культовый российский сериал спустя 10 лет вернётся на экраны с продолжением, но уже тогда стало понятно, что увидим мы не всех. Дарья Мельникова и Екатерина Старшова сразу отказались от участия, а, судя по первому тизеру, не будет в сериале и Анастасии Сиваевой — либо же её роль будет сильно усечена.

А вот Мирослава Карпович и Лиза Арзамасова не упустили возможности напомнить о себе. Вернётся и отец семейства Андрей Леонов, а также исполнивший роль Веника Филипп Бледный.

Теги
ВидеоПапины дочки
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