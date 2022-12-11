Повзрослевшие «Папины дочки» возвращаются на экраны спустя 10 лет

Повальная мода на ремейки и продолжения культовых сериалов докатилась и до наших телевизионщиков. И начать решили по-крупному — спустя 10 лет на экраны вернутся «Папины дочки», в своё время продержавшиеся в эфире 20 сезонов.

Но далеко не все «дочки» порадуют фанатов своим появлением — в сериале уже точно не будет Дарьи Мельниковой (Женя) и Екатерины Старшовой (Пуговка). Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна) косвенно подтвердила своё участие, а Анастасия Сиваева (Даша) иМирослава Карпович (Маша) пока хранят молчание.

Также в продолжении снимутся Андрей Леонов и Филипп Бледный.

За производство отвечает START, а премьера состоится на СТС уже в следующем году.