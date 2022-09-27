У кого в России гонорар больше: Нагиев доминирует над Петровым и Козловским

Голливудские деньги посчитали — переходим к российским. Отечественные актёры меряются, кто сколько зарабатывает за смену на киноплощадке.

Кто бы мог подумать, но самый дорогой актёр России — Дмитрий Нагиев. Один съёмочный день звезды «Чикатило» и «Бабушки лёгкого поведения» стоит 1,5 млн рублей. Не Том Круз, конечно, со своими $ 100 млн, но тоже ого-го.

12-часовой рабочий день Саши Петрова обходится продюсерам в 500 тыс. рублей, поведала продюсер Алина Красная. Столько же зарабатывают Сергей Безруков, Константин Хабенский, Павел Прилучный и Данила Козловский, у которого, правда, бывает и до 1 млн в день. На 400 тыс. готовы раскошелиться ради Евгения Миронова и Светланы Ходченковой.

Остальные российские артисты поскромнее. Иван Янковский согласен на жалкие 300 тыс., Александр Домогаров просит 200 тыс., как и Михаил Боярский, Кристина Асмус, Екатерина Климова и Мария Порошина. По 150 тыс. рублей получают Мирослава Карпович, Агата Муцениеце, Юра Борисов и Кирилл Нагиев. Не дорос ещё до папки.