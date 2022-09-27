 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ана де Армас о секс-сценах «Блондинки»: «Я там делаю вещи, которые никогда в жизни не делала» Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Дикий Крис Хемсворт и не менее дикий экшен в специальном ролике боевика «Тайлер Рейк 2» Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
317
 
Первоисточник: www.kp.ru Прямая ссылка на новость:

У кого в России гонорар больше: Нагиев доминирует над Петровым и Козловским

Источник: Okko

Голливудские деньги посчитали — переходим к российским. Отечественные актёры меряются, кто сколько зарабатывает за смену на киноплощадке.

Кто бы мог подумать, но самый дорогой актёр России — Дмитрий Нагиев. Один съёмочный день звезды «Чикатило» и «Бабушки лёгкого поведения» стоит 1,5 млн рублей. Не Том Круз, конечно, со своими $ 100 млн, но тоже ого-го.

12-часовой рабочий день Саши Петрова обходится продюсерам в 500 тыс. рублей, поведала продюсер Алина Красная. Столько же зарабатывают Сергей Безруков, Константин Хабенский, Павел Прилучный и Данила Козловский, у которого, правда, бывает и до 1 млн в день. На 400 тыс. готовы раскошелиться ради Евгения Миронова и Светланы Ходченковой.

Остальные российские артисты поскромнее. Иван Янковский согласен на жалкие 300 тыс., Александр Домогаров просит 200 тыс., как и Михаил Боярский, Кристина Асмус, Екатерина Климова и Мария Порошина. По 150 тыс. рублей получают Мирослава Карпович, Агата Муцениеце, Юра Борисов и Кирилл Нагиев. Не дорос ещё до папки.

Теги
Гонорары
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

26Самые большие гонорары Голливуда: Том Круз унизил Дуэйна Джонсона, Брэда Питта и Тома Харди 27Слепой Нагиев в триллере Сарика Андреасяна — стартовали съёмки проекта «Охотник» 15Король Ваканды! Дмитрий Нагиев лютует в комедии «Мой папа — вождь» от режиссёра «Антикиллера» 2Нагиев за решёткой в трейлере финального сезона «Чикатило» Сарика Андреасяна 9Дмитрий Нагиев мучает Тимофея Трибунцева в свежем трейлере чёрной комедии «БУМЕРанг» 31Предновогодние «Свингеры»: первый трейлер романтической комедии с Дмитрием Нагиевым

Тоже интересно

49«Все режиссёрские версии фильмов — фуфло» — так считает режиссёр «Тора 4» 2«Вампиры средней полосы» показали графиню Ольгу в корсете и Жана с собачкой во втором сезоне (фото) 5Новые сериалы недели: драконий приквел «Игры престолов» и комедия «Женщина-Халк» от Marvel 6Звезда «Форсажа» и её семья кровососов в трейлере хоррора «Приглашение» 13«Дом Дракона» тизерит битву, Ланнистеров и наследников Визериса (фото)

Далее на КГ

0
«Атри: Мои бесценные мгновенья» — анонс и авторы аниме про затопленный мир и девушку-андроида
 2
Уставшая Эмилия Кларк, матрёшки и свежее мясо на съёмках «Секретного вторжения» (фото)
 1
Россия передумала выдвигать фильм на «Оскар» в этом году
 0
Уценённый Адам Драйвер на постере драмы «Белый шум»
 7
Максимальная инклюзивность на кадрах сериала «Ведьмак: Происхождение»
 1
Омар Си скрывается в тизере третьей части «Люпена»
 3
Нэмор показал свой мощный торс на свежем кадре «Чёрной Пантеры: Ваканды навеки»
 0
Группа La Poem возвращается с мини-альбомом спустя 9 месяцев
 1
Солдатик, Хоумлендер и Билли Бутчер резвятся на съёмках третьего сезона «Пацанов» (видео)
 3
Netflix открывает собственную игровую студию
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru