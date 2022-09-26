 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Тизер Adora — Magical Symphony Ана де Армас о секс-сценах «Блондинки»: «Я там делаю вещи, которые никогда в жизни не делала» Адреналиновая маньячка Галь Гадот в промо-ролике экшен-триллера «Каменное сердце»
1
СЕРИАЛЫ
563
 
Прямая ссылка на новость:

Солдатик, Хоумлендер и Билли Бутчер резвятся на съёмках третьего сезона «Пацанов» (видео)

Кривляния, сквернословие и канкан в исполнении Дженсена Эклса. Чего только не увидишь на съёмочной площадке «Пацанов», щедро поделившихся с поклонниками нарезкой неудавшихся дублей из третьего сезона. Тут весь основной актёрский состав успел засветиться — участники антигеройского действа веселятся в кадре и за его пределами.

Материал для аналогичного сборника в будущем уже наверняка готовится — в августе творческая команда сериала во главе с шоураннером Эриком Крипке собралась на съёмки четвёртого сезона, который прямо сейчас идёт на привычных локациях в Канаде. Премьеру продолжения ждём в следующем году.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

5Хоумлендер — идеальный отец в специальном ролике Vought из вселенной «Пацанов» 6Поколение «Ви»: знакомьтесь с героями нового спин-оффа «Пацанов» (фото) 14Бутчер учит детишек суровой правде жизни в свежем промо «Пацанов»

Тоже интересно

15Отвязный Джейсон Момоа шастает по сказочным местам в тизере фильма «Страна сна» 16От Арнольда Шварценеггера к Эмбер Мидфандер — ролик о создании экшен-триллера «Добыча» 9Суперзлодеи в деле! «Громовержцы» Marvel выйдут в 2024 году 17Нэмор и Нэмора — новые яркие персонажи на свежих промо-артах «Чёрной Пантеры 2» 0«Магическая сила Святой безгранична» — трейлер и другие подробности второго сезона

Далее на КГ

3
Netflix открывает собственную игровую студию
 0
Лазер-шоу «Три дебила» — прямая трансляция
 3
Новая часть Silent Hill получила возрастной рейтинг
 17
Элли и Джоэл посреди апокалипсиса в тизере экранизации игры The Last of Us
 7
«Женщина для Трампа» — Оливия Кук рассказала о создании Алисенты в «Доме Дракона»
 4
Пенн Бэджли убегает от прошлого в Лондон в трейлере четвёртого сезона «Ты»
 5
ДРКГ-20: Всеяредакция отмечает юбилей
 0
Kep1er скоро вернётся с мини-альбомом Troubleshooter
 6
Шарлиз Терон наделяет подростков волшебством в отрывке из фильма «Школа Добра и Зла»
 0
Le Sserafim выпускает трейлер к альбому Antifragile с заглавным треком Hydra
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru