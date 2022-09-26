Солдатик, Хоумлендер и Билли Бутчер резвятся на съёмках третьего сезона «Пацанов» (видео)

Кривляния, сквернословие и канкан в исполнении Дженсена Эклса. Чего только не увидишь на съёмочной площадке «Пацанов», щедро поделившихся с поклонниками нарезкой неудавшихся дублей из третьего сезона. Тут весь основной актёрский состав успел засветиться — участники антигеройского действа веселятся в кадре и за его пределами.

Материал для аналогичного сборника в будущем уже наверняка готовится — в августе творческая команда сериала во главе с шоураннером Эриком Крипке собралась на съёмки четвёртого сезона, который прямо сейчас идёт на привычных локациях в Канаде. Премьеру продолжения ждём в следующем году.