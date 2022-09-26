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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Женщина для Трампа» — Оливия Кук рассказала о создании Алисенты в «Доме Дракона»

Источник: HBO

Исполнительница роли повзрослевшей Алисенты в «Доме Дракона» Оливия Кук рассказала, что поначалу создатели проекта видели её героиню как «женщину для Трампа», имея в виду кого-то, чьё мнение не учитывается, но актриса отказалась играть настолько бесправного персонажа.

Я не хотела, чтобы на формирование моей героини чересчур сильно влияли, поэтому решила идти другим путём, но знаю, что сначала она задумывалась как внушаемая, несамостоятельная и бесправная. Меня просто нельзя было просить играть такое.

 
Оливия Кук

В общем, очередная попытка проекта быть суперпрогрессивным в средневековых декорациях.

К слову о современном подходе, координатор интимных сцен сериала рассказала, как «Игра престолов» испортила себе репутацию, почему её работа важна, а Шон Бин не прав.

Теги
Дом Дракона
Комментарии (5)

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