Телеовощи. Выпуск 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:59 —
|Обсуждение новостей
|38:03 —
|«Андор» (Andor) — 1x01—03
|01:02:12 —
|Мы бросили «Властелин колец: Кольца власти»
|01:03:59 —
|«Дом Дракона» — 1x05
|01:30:36 —
|«Женщина-Халк: Адвокат» — 1x06
|01:48:17 —
|«Голяк» — 4x02
|02:05:00 —
|«Пантеон» — 1x04
|02:13:50 —
|«Рик и Морти» — 6x03
|02:19:21 —
|«Первобытный» — 2x09—10 (финал сезона)
|02:28:21 —
|«Джеллистоун!» — 1x01—04
|02:34:18 —
|«Тайный знак» — 1x01
|02:49:19 —
|«Горец» — 2x03
|02:55:05 —
|«Прослушка» — 5x10 (финал сериала)
|03:06:57 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x19
|03:09:49 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x06
|03:17:41 —
|«Футурама» — 6x04
|03:23:53 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x08
|03:27:52 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x22
|03:41:20 —
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