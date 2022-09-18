Телеовощи. Выпуск 462: На другой стороне спектра

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:10 —
|Обсуждение новостей
|01:27:40 —
|«Американский жиголо» (American Gigolo) — 1x01
|01:38:15 —
|«Голяк» — 4x01
|01:48:01 —
|«Кобра Кай» — 5x01—10
|02:08:40 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 1x03
|02:32:56 —
|«Пантеон» — 1x03
|02:40:46 —
|«Рик и Морти» — 6x02
|02:46:56 —
|«Женщина-Халк: Адвокат» — 1x05
|03:05:14 —
|«Дом Дракона» — 1x04
|03:23:49 —
|«Харли Квинн» — 3x09—10 (финал сезона)
|03:34:46 —
|«Горец» — 2x02
|03:40:33 —
|«Прослушка» — 5x09
|03:50:28 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x20
|03:54:17 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x05
|03:58:39 —
|«Футурама» — 6x03
|04:10:23 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x07
|04:17:09 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x21
|04:26:13 —
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