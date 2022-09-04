Телеовощи. Выпуск 460: Что этот Валера себе позволяет?

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:10 —
|Обсуждение новостей
|36:43 —
|«Жизнь по вызову» — 1x01
|57:03 —
|«Демонёнок» (Little Demon) — 1x01—02
|01:03:28 —
|«Видеть» — 3x01
|01:11:40 —
|«Захват» — 2x01
|01:23:08 —
|«Арчер» — 13x01
|01:29:33 —
|«Дом Дракона» — 1x02
|01:57:50 —
|«Женщина-Халк: Адвокат» — 1x03
|02:22:46 —
|«Песочный человек» — 1x04—06
|02:31:21 —
|«Курорт» — 1x07
|02:40:37 —
|«Харли Квинн» — 3x08
|02:46:30 —
|«Первобытный» — 2x07
|02:53:12 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x09
|03:03:43 —
|«Орвилл» — 3x09
|03:14:56 —
|«Детективное агентство „Лунный свет“» — 1x05
|03:22:32 —
|«Горец» — 1x22 (финал сезона)
|03:38:16 —
|«Прослушка» — 5x07
|03:46:10 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x18
|03:50:32 —
|«Футурама» — 6x01
|04:02:40 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x05
|04:11:39 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x19
|04:19:00 —
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