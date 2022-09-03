Ну держись, Готэм — «Харли Квинн» продлена на четвёртый сезон

HBO Max официально продлил «Харли Квинн» на четвёртый сезон. Как и обещал шоураннер проекта, третий сезон пошёл против законов вселенной DC, что вышло хоть и слегка предсказуемо, но всё равно довольно смело.

Справедливости ради, на анимационной территории и MCU, и DCEU в плане идей чувствуют себя куда увереннее. Одна короткая серия «Что если?» про Доктора Стрэнджа гораздо круче целого сиквела, и на фоне мультсериала про сольник Харли Квинн можно сказать то же самое.

Несмотря на всю санта-барбару HBO Max, королеве Готэма ничто не угрожает.

В третьем сезоне Ядовитый Плющ пытается вернуться к своим корням, устроить в Готэме Эдем, Харли Квинн старается делать вид, что ей от этого не скучно, а Женщина-кошка поёт о своих чувствах на сеансе психотерапии в формате мюзикла.