Взорвать канон DC! Шоураннер «Харли Квинн» рассказал о главном злодее проекта

Третий сезон «Харли Квинн» только стартовал, а главные героини уже взяли в плен Аманду Уоллер, выиграли премию за лучшую злодейскую пару (которую, конечно же, Джокер присвоил себе), а её команда тусуется на съёмках у Джеймса Ганна. Шоураннер проекта Патрик Шумакер говорит, мол, самое главное ещё впереди.

Чего я больше всего жду, так это середины сезона, когда мы узнаем, кто наш антагонист на этот раз. Кто он, так называемый Главный Злодей. Полагаю, некоторые удивятся. Не думаю, что такое раньше проворачивали не то что во вселенной DC — во всём каноне киновселенной. (Смеётся) Возможно, у зрителей будет на это диаметрально противоположная реакция, кто знает. Будет довольно весело и неожиданно, и я дождаться этого не могу. Патрик Шумакер

Заинтриговал.

Ранее Кейли Куоко рассказала об отношениях своей героини со злодейкой Ядовитый Плющ и уверяла, что третий сезон перещеголяет предыдущие. Всё, как полагается.