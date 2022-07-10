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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Пасторальные злодейки на постерах третьего сезона «Харли Квинн»

Создатели официальных промо-материалов «взрослого» мультсериала «Харли Квин» решили обратиться к классике и «процитировать» на постерах третьего сезона знаменитую картину Жана Оноре Фрагонара. Переосмысление «Счастливых возможностей качелей» по версии DC напоминает, что продолжение анимационной чёрной комедии стартует на видеосервисе HBO Max 28 июля.

Постеры сериала «Харли Квинн»

Третий сезон, как известно, сосредоточится на взаимоотношениях Харли Квинн (Кейли Куоко) и её возлюбленной Ядовитый Плющ (Лэйк Белл). Для остальных персонажей в сюжете тоже время отыщется — не зря же их тоже поместили на плакатах.

Постеры сериала «Харли Квинн»
Теги
ГалереяХарли Квинн
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