«Ветра зимы» Джорджа Мартина уходят всё дальше от финала «Игры престолов»

Создатель знаменитой фэнтези-эпопеи «Песнь Льда и Пламени», экранизированной под всемирно известным заголовком «Игра престолов», никогда не скрывал, что он относится к касте так называемых писателей-садовников, пишущих без чёткого плана или же с лёгкостью этот план корректирующих.

После безобразного финала сериала все надежды поклонников были на то, что Мартин когда-нибудь подарит им достойное завершение саги хотя бы на бумаге. Писатель поначалу отнекивался, мол, и не надейтесь — финал вы уже знаете из сериала. Спустя время его риторика менялась и наконец достигла долгожданной точки, в которой матёрый «садовник» признаёт, что его нынешний роман уводит книжный сюжет всё дальше от «Игры престолов».

Я заметил, что в последнее время моё «садовничество» уводит меня всё дальше от сериала. Да, некоторые вещи, увиденными вами в «Игре престолов», произойдут и в «Ветрах зимы» (но, возможно, в ином виде), однако всё остальное будет сильно отличаться от произошедшего в сериале.

На продолжающиеся расспросы о самом наболевшем — непосредственной концовке истории — Мартин ответил напоминанием о своём «садовничестве», признав, что в целом он знает направление и финальные точки, но всё может измениться, если в какой-то момент этого потребует сюжет. Писатель признаётся, что это неизбежно. История продолжает развиваться и меняться. Это естественный процесс.

Не все персонажи, дожившие до финала «Игры престолов, доживут до финала «Песни Льда и Пламени, и не все герои, погибшие в «Игре престолов», погибнут в «Песни Льда и Пламени». Некоторые, само собой. Возможно, большинство из них, но определённо не все.

При этом Мартин тут же обесценил свой комментарий, заверив, что так он рассуждает сейчас. Но на следующей неделе, с новой написанной главой, всё может снова поменяться.