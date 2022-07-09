Морфей в инфернальном окружении на свежих кадрах «Песочного человека»

И снова кадры — стриминговый сервис Netflix продолжает подкармливать аудиторию свежими промо-материалами многосерийного фэнтези «Песочный человек» по культовым комиксам Нила Геймана, по совместительству выступающего шоураннером экранизации. Главное внимание уделено титульному персонажу Морфею в исполнении Тома Старриджа. На одном из фото компанию ему составил Люцифер, которого сыграла Гвендолин Кристи.

Актёрский состав сериала, к слову, достаточно обширен. В него вошли Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Кирби Хоуэлл Баптист, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Азим Чодри, Вивьен Ачимпонг и Санджив Бхаскар.