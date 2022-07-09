 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Генри Кавилл, Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд меряются мускулами на фото со съёмок «Лиги справедливости Зака Снайдера» Убить Солдатика! Финал третьего сезона «Пацанов» обещает очередное кровавое месиво (видео) Горячая «Дюна 2» — в каст сиквела Дени Вильнёва записалась Леа Сейду Натуральный Карабас-Барабас! Крис Хемсворт в образе злодея на съёмках «Фьюриосы» (фото) Молнии против меча: Тор применяет мощное оружие против злодея Кристиана Бэйла (фото)
1
СЕРИАЛЫ
40
 
Прямая ссылка на новость:

Морфей в инфернальном окружении на свежих кадрах «Песочного человека»

И снова кадры — стриминговый сервис Netflix продолжает подкармливать аудиторию свежими промо-материалами многосерийного фэнтези «Песочный человек» по культовым комиксам Нила Геймана, по совместительству выступающего шоураннером экранизации. Главное внимание уделено титульному персонажу Морфею в исполнении Тома Старриджа. На одном из фото компанию ему составил Люцифер, которого сыграла Гвендолин Кристи.

Кадры из сериала «Песочный человек» Кадры из сериала «Песочный человек» Кадры из сериала «Песочный человек»

Актёрский состав сериала, к слову, достаточно обширен. В него вошли Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Кирби Хоуэлл Баптист, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Азим Чодри, Вивьен Ачимпонг и Санджив Бхаскар.

Теги
ГалереяПесочный человек
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

7Небинарная Страсть соблазняет Морфея на свежих кадрах «Песочного человека» 6Морфей и библиотекарша на свежем кадре из «Песочного человека» Нила Геймана 16Морфей отправляется в путь в тизере «Песочного человека» Нила Геймана

Тоже интересно

14Кристофер Уокен и экранизация «Дюны» ритмично шли друг к другу с 2001 года (видео) 16Персонаж Вина Дизеля найдёт ещё одного фурианца в «Риддике 4» (фото) 4Косметика для настройки сложности и другие детали Final Fantasy XVI 4Экшен, вампиры и Джейми Фокс: первое видео о съёмках залихватского боевика «Дневная смена» 3Спасайся, кто может! «Шазам! Ярость богов» убежал с даты выхода «Аватара 2»

Далее на КГ

0
«Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» — анонс и трейлер аниме про приключения в игровом мире
 0
Наивный Вайтити: режиссёр хотел найти известного актёра на роль смешного Адольфа Гитлера
 0
Оттенки чёрного и серого: комедийного мужика взяли в супергероику с Дакотой Джонсон
 1
«Мир Дикого Запада» завершится пятым сезоном
 2
Долгострой Skull and Bones получил-таки дату выхода
 0
Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян полетит в космос с несколькими клонами Роберта Паттинсона
 9
«Капитан Америка 4» обзавёлся расово правильным режиссёром
 1
The Lord of the Rings: Gollum — третий трейлер
 0
Крис Эванс приглашает на танец Райана Гослинга в тизере экшена «Серый человек»
 2
Тесса Томпсон рассказала о возможном романе Валькирии и Капитана Марвел
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
7Ноль кадров в секунду – 429: Инновационная коза
 
6ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Телеовощи – 451: Главная притворюшка
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 522: «Доктор Стрэндж 2» и «Бивис и Батт-Хед»
 
5Ноль кадров в секунду – 428: Грабёж в космосе
 
 
1Телеовощи – 450: Ионный толчок
 
2ЕВА – 483: Моэ Моэ Хрюн или Грета Тунберг и Ноев Ковчег
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 521: «Спайдерхед», «Казнь» и уродливый Чебурашка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru