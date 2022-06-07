Морфей отправляется в путь в тизере «Песочного человека» Нила Геймана

В первый день онлайн-ивента Geeked Week стриминговый сервис Netflix наконец-то порадовал зрителей первым тизерным трейлером «Песочного человека», заодно сообщив день его премьеры — первый сезон многосерийной адаптации знаменитого комикса Нила Геймана выходит 5 августа.

Тёмное фэнтези поведает о невероятных странствиях повелителя снов Морфея (Том Старридж), и за их зрелищность отвечают автор первоисточника и сценарист-продюсер Дэвид С. Гойер («Основание»).

В актёрский состав сериала входят Кирби Хоуэлл Баптист, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Вивьен Ачимпонг, Азим Чодри и Санджив Бхаскар.

И свежие постеры с датой: