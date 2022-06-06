Зомби-апокалипсис накрывает мир в трейлере экшен-хоррора «Обитель зла»

Корпорация Umbrella пообещала изменить мир — корпорация Umbrella своё обещание выполнила. Ужасающие последствия этих посулов можем наблюдать в полноценном трейлере многосерийного экшен-хоррора «Обитель зла». Сериал с максимально «взрослым» возрастным цензом выходит на цифровой платформе Netflix 14 июля

На дворе 2036 год. 16 лет назад смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, и главная героиня Джейд Вескер (Элла Балинска) борется за выживание в мире, заполонённом кровожадными монстрами. Помимо мутантов девушку донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера (Лэнс Реддик) со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.

И жуткий постер: