Предки хоббитов во тьме и волшебные ландшафты на кадрах приквела «Властелина колец»

Британский профильный журнал Empire делится очередными промо-материалами фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти» из своих бездонных закромов. На повестке дня — два свежих кадра. Один демонстрирует живописные просторы Средиземья, второй показывает мохноногов (предков хоббитов) в ночи.

Рискнуть и увидеть эти и прочие красоты многосерийного приквела вживую все желающие смогут 2 сентября на потоковом сервисе Amazon.

Многосерийным эпическим фэнтези, масштабные события которой развернутся во Второй эпохе, заведуют шоураннеры и сценаристы Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман («Игра престолов»).