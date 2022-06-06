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Предки хоббитов во тьме и волшебные ландшафты на кадрах приквела «Властелина колец»

Британский профильный журнал Empire делится очередными промо-материалами фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти» из своих бездонных закромов. На повестке дня — два свежих кадра. Один демонстрирует живописные просторы Средиземья, второй показывает мохноногов (предков хоббитов) в ночи.

Рискнуть и увидеть эти и прочие красоты многосерийного приквела вживую все желающие смогут 2 сентября на потоковом сервисе Amazon.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Многосерийным эпическим фэнтези, масштабные события которой развернутся во Второй эпохе, заведуют шоураннеры и сценаристы Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман («Игра престолов»).

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (12)

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Источник фотографий: Depositphotos

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