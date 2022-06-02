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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Народы Средиземья на промо-арте эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Разнообразие народов Средиземья демонстрируют свежие промо-материалы сериала-события — фэнтези-эпика «Властелин Колец: Кольца власти». Журнал Empire посвятил персонажам многосерийного приквела обложки своего нового выпуска. А ведь не за горами уже и полноценная рекламная кампания проекта, премьера которого состоится 2 сентября.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»

На обложках у нас боевая эльфийка Галадриэль (Морфидд Кларк), гномий принц Дурин IV (Оуайн Артур) и принцесса Диса (София Номвете) — правители Казад-дума. Дальше — мохноноги (Меган Ричардс, Маркелла Кавена и Ленни Генри), предшественники хоббитов. На четвёртой — эксклюзивной — обложке красуется концепт-арт снежного тролля от знаменитого художника-иллюстратора Джона Хоува.

Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (11)

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