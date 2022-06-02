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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Хромые лошади» с Гэри Олдманом продлены на два сезона

Источник: Apple TV+

Изначально задумывавшаяся двухсезонной шпионская драма «Хромые лошади» с Гэри Олдманом во главе актёрского состава обзавелась продлением сразу на два сезона. Ну и правильно, хорошему сериалу — долгую жизнь. Гарантом продления выступает цифровая платформа Apple TV+.

Первый сезон экранизации романов Мика Херрона знакомит зрителей с подразделением аутсайдеров британской разведки MI6, куда за служебные ошибки или профессиональную несостоятельность сослали главных героев. Возглавляет отряд некомпетентных (на самом деле, нет) сотрудников матёрый ветеран и мастер своего дела Джексон Лэмб (Олдман).

В проекте также задействованы Джек Лауден, Оливия Кук, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Саския Ривз, Кристофер Чунг и другие.

Второй сезон обещают показать к концу года.

Теги
Хромые лошади
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