«Хромые лошади» с Гэри Олдманом продлены на два сезона

Изначально задумывавшаяся двухсезонной шпионская драма «Хромые лошади» с Гэри Олдманом во главе актёрского состава обзавелась продлением сразу на два сезона. Ну и правильно, хорошему сериалу — долгую жизнь. Гарантом продления выступает цифровая платформа Apple TV+.

Первый сезон экранизации романов Мика Херрона знакомит зрителей с подразделением аутсайдеров британской разведки MI6, куда за служебные ошибки или профессиональную несостоятельность сослали главных героев. Возглавляет отряд некомпетентных (на самом деле, нет) сотрудников матёрый ветеран и мастер своего дела Джексон Лэмб (Олдман).

В проекте также задействованы Джек Лауден, Оливия Кук, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Саския Ривз, Кристофер Чунг и другие.

Второй сезон обещают показать к концу года.