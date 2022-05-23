Безумный Том Холланд шатается по Нью-Йорку на съёмках триллера «Переполненная комната» (фото)

В Нью-Йорке продолжаются съёмки многосерийного психологического триллера «Переполненная комната», и оные отличаются повышенной напряжённостью. Вы только посмотрите, до какого невменяемого состояния они довели исполнителя главной роли Тома Холланда. Парень выглядит во всех смыслах потерянным.

Сериал-антология для Apple TV+ вдохновлён реальными историями о психических расстройствах. Первый сезон основан на байопике Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана», посвящённом знаменитому преступнику с диссоциативным расстройством идентичности, в котором умещались 24 полноценных личности. Холланд играет переосмысленную копию Миллигана — Дэнни Салливана.

В первом сезоне также снимаются Аманда Сейфрид, Эмми Россам, Саша Лэйн, Джейсон Айзекс и Лиор Раз. Холланд числится исполнительным продюсером проекта. Сценарий написал Акива Голдсман («Игры разума», «Грань»), за режиссуру отвечает Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»).