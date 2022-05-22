Новые сериалы недели: Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен вновь скрестят световые мечи в «Оби-Ване Кеноби»

Премьера +

Disney+

После главного и самого болезненного поражения в своей жизни, обратившего его лучшего друга в заклятого врага Дарта Вейдера, Кеноби скрывается на Татуине. Меж тем охота на джедаев продолжается по всей галактике, и по следам уцелевших членов ордена идут верные слуги Империи.

Знаменательное событие — возвращение Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена к культовым ролям мастера-джедая и бывшего Энакина Скайуокера.