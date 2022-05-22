Новые сериалы недели: Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен вновь скрестят световые мечи в «Оби-Ване Кеноби»

В ближайшие недели многосерийная премьера только одна, зато какая! Студия Lucasfilm и стриминговый сервис Disney+ презентуют воссоединение века — Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен вновь сойдутся на съёмочной площадке и поборются за сакраментальную высоту в сериале «Оби-Ван Кеноби». В тот ж день Netflix выпустит семь эпизодов четвёртого сезона своего мистического хита «Очень странные дела».
Вторник, 24 мая
комедия
В ролях Дуэйн Джонсон, Розарио Доусон, Рэндалл Парк, Брэдли Констант, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон
Создатель Нахнатчка Кхан
Второй сезон комедии Дуэйна Джонсона завершится двенадцатой серией Young Rock Let The People Decide. Телеканал NBC успел продлить сериал на третий сезон.
Среда, 25 мая
комедия, триллер
В ролях Кейли Куоко, Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл
Создатель Стив Йоки
Второй сезон чёрной комедии завершится восьмым эпизодом Backwards and Forwards. Стриминговый сервис HBO Max пока не сообщал, собирается ли продлевать сериал на третий сезон.
Пятница, 27 мая
фантастика
В ролях Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Индира Варма, Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон
После главного и самого болезненного поражения в своей жизни, обратившего его лучшего друга в заклятого врага Дарта Вейдера, Кеноби скрывается на Татуине. Меж тем охота на джедаев продолжается по всей галактике, и по следам уцелевших членов ордена идут верные слуги Империи.
Знаменательное событие — возвращение Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена к культовым ролям мастера-джедая и бывшего Энакина Скайуокера.
драма, мистика
В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин
Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер
На дворе 1985 год, Хоукинс, штат Индиана, лето в самом разгаре. Школа позади, в городе открылся новейший торговый центр, а ребятишки из Хоукинса на пороге взросления. Любовь расцветает и усложняет отношения в команде, поэтому друзьям предстоит решить, как, взрослея, не отдалиться друг от друга. Между тем опасность нарастает. Городу угрожают старые и новые враги, напоминая Одиннадцатой и её друзьям: зло не дремлет — оно эволюционирует. Дабы выжить, ребята должны сплотиться и помнить, что дружба всегда сильнее страха.
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