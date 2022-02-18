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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Очень странные дела» продлены на пятый сезон

Источник: Netflix

Следом за пачкой промо-материалов четвёртого сезона потоковый сервис Netflix сбросил на поклонников сериала «Очень странные дела» информационную бомбу — фантастический триллер братьев Дафферов получил продление на пятый сезон, который станет для проекта заключительным.

Создатели уверяют, что на большее и не замахивались, мол, история давно распланирована и завершится как надо. Финальный сезон ещё не ушёл в производство, и кто вернётся к своим ролям в заключительных сериях, тоже сообщать никто заранее не будет — мало ли как завершится четвёртый сезон.

А ещё Дафферы намекнули, что с завершением «Очень странных дел» вселенная сериала со зрителями не прощается. Поклонников ждут новые истории, новые приключения и новые герои. Ждём анонсов всевозможных приквелов, сиквелов и спин-оффов.

Теги
Очень странные делаNetflix
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