«Очень странные дела» продлены на пятый сезон

Следом за пачкой промо-материалов четвёртого сезона потоковый сервис Netflix сбросил на поклонников сериала «Очень странные дела» информационную бомбу — фантастический триллер братьев Дафферов получил продление на пятый сезон, который станет для проекта заключительным.

Создатели уверяют, что на большее и не замахивались, мол, история давно распланирована и завершится как надо. Финальный сезон ещё не ушёл в производство, и кто вернётся к своим ролям в заключительных сериях, тоже сообщать никто заранее не будет — мало ли как завершится четвёртый сезон.

А ещё Дафферы намекнули, что с завершением «Очень странных дел» вселенная сериала со зрителями не прощается. Поклонников ждут новые истории, новые приключения и новые герои. Ждём анонсов всевозможных приквелов, сиквелов и спин-оффов.