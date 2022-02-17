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Тайка Вайтити и Рис Дарби отчаянно пиратствуют в трейлере комедии «Наш флаг означает смерть»

Пиратство — это, знаете ли, занятие далеко не для всех и уж точно не для главного героя нового сериала HBO Max, но экранный Стид Бонет не сдаётся и обязательно добьётся места в анналах истории. Стриминговый сервис впустил полноценный трейлер приключенческой комедии с устрашающим названием «Наш флаг означает смерть». Первый эпизод подписчики цифровой платформы увидят 3 марта.

Авторы сериала обещают исключительно вольную интерпретацию пиратской карьеры Стида Бонета (Рис Дарби) — уставшего от богатой жизни аристократа, подавшегося в пираты-джентльмены. В своих приключениях Бонет повстречает разных колоритных личностей, включая грозу морей — знаменитого капитана Чёрную Бороду (Тайка Вайтити).

В актёрском составе также значатся Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо, Рори Киннир, Кон О’Нил, Юэн Бремнер, Дэвид Фэйн, Джоэл Фрай, Фред Аримсен и Натан Фоуд. Создатель и шоураннер проекта — Дэвид Дженкинс («Земляне»), а Вайтити снял первый эпизод.

И постер:

Постеры сериала «Наш флаг означает смерть»
Теги
ВидеоНаш флаг означает смертьТрейлерHBO Max
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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