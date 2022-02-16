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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Расселл Т. Дэвис рассказал, почему возвращается в «Доктора Кто»

Источник: BBC One

Расселл Т. Дэвис возвращается к работе над сериалом «Доктор Кто» после более чем десятилетнего перерыва и объясняет, что его сподвигло. Не то что бы это было обязательно, хувиане видели последние сезоны — объяснять, в общем, нечего. Сам факт призвания такой глыбы, как Дэвис, очень говорящий поступок сам по себе. Тем не менее бывший-будущий шоураннер прокомментировал своё возвращение.

Появляются возможности совершенно по-новому рассказывать истории, чего никогда не было раньше, и всё кажется другим. Иначе я не вернулся бы. Но в этом и есть особенность «Доктора Кто» — каждая серия уникальна. Каждый эпизод. Я сижу здесь, незадолго до кульминации, и думаю: «Боже, когда я писал раньше, никогда не заходил на эту территорию — это странно и ново». «Доктор Кто» — самообновляющийся сериал.

 
Расселл Т. Дэвис

Ещё бы не странно, уж сколько на своём веку повидал сериал, но из такой ямы «Доктору Кто» выбираться ещё не приходилось.

Недавно продюсер «Доктора Кто» хотел спихнуть ответственность за последние провальные сезоны с шоураннера проекта Криса Чибнелла на Джоди Уиттакер. И он не единственный такой с нападками, ранее депутат от консерваторов обвинил Доктора-женщину в росте мужской преступности.

Теги
Доктор Кто
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