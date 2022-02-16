И ёжики синие в глазах: Paramount даёт добро на «Соника в кино 3» и сериал про Наклза

Когда разогнался, так сложно остановиться. «Соник в кино» внезапно стал для Paramount очень выгодным предприятием — экранизация, между прочим, видеоигры. «Соник в кино 3» уже одобрен и запущен в производство. Но на этом расширение мира не заканчивается — ехидна Наклз в озвучке Идриса Эльбы станет героем собственного сериала на Paramount+. Творческая команда потокового проекта ещё не оглашена, но ориентировочно сериал выйдет в 2023-м.

«Соника в кино» премьеровали в 2020-м и заработали в мировом прокате $ 320 млн. Выходу фильма предшествовал небольшой скандальчик — фанаты персонажа не приняли новаторский дизайн Соника в экранизации, поэтому художникам пришлось полностью перерисовать главного героя.

В сиквеле, который выходит в начале апреля, Бен Шварц опять озвучивает Соника. В сюжете полноценными участникам станут другие видеоигровые персонажи — лисёнок Тейлз и уже упомянутый Наклз.

Джеймс Марсден и Джим Керри опять сыграют человеческих героев — это в меньшей степени касается злодея Керри, конечно.

Джефф Фаулер срежиссировал первую и вторую части по сценарию Пэта Кейси и Джоша Миллера. Станут ли они заниматься триквелом, пока под вопросом.