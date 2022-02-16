Тизер «Властелина колец: Колец власти» установил исторический рекорд «Супербоула»

Первый официальный видеоматериал многосерийного фэнтези-эпика «Властелин колец: Кольца власти» успел отметиться не только расовым разнообразием рас, но и рекордным количеством просмотров. Транслировавшийся во время финальной игры «Супербоула» минутный тизер сериала-приквела легендарной трилогии за первые сутки собрал по миру 257 млн просмотров.

И согласно официальной статистике, этот впечатляющий результат является рекордным для промо-ролика любого фильма или сериала, когда-либо транслировавшегося во время «Супербоула».

Глава маркетингового отдела Amazon Studios Уконва Оджо передала привет из параллельной вселенной и отметила, что аудитория «восхитительно» приняла дебютный тизер эпического фэнтези. Оджо полагает, что такой замечательной реакции им удалось добиться за счёт того, что авторы сериала, находясь в эпицентре поп-культуры, остаются верными наследию Дж. Р. Р. Толкина.