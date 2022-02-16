Ситком «Как я встретила вашего папу» продлили на второй сезон

Вот это только вам (и нам) кажется, что ситком «Как я встретила вашего папу» никому не сдался, а стриминговый сервис Hulu преспокойно продлил сериал на второй сезон. Очевидно, некоторый уровень востребованности проекта всё-таки присутствует, тем более что продолжение будет 20-серийным, а это вдвое больше эпизодов, чем у первого сезона.

В недалёком будущем главная героиня Софи в исполнении Хилари Дафф рассказывает своему сыну, как она повстречала его отца. И начинается эта история в 2022-м. Софи вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни.

Вместе с Дафф в сериале снимаются Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн, Сурадж Шарма, Том Эйнсли и Брэндон Майкл Холл. Шоураннерами выступают Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, а создатели оригинального ситкома про маму Картер Бейз и Томас Крэйг входят в команду исполнительных продюсеров.