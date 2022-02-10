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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Футурама» снова возвращается! Hulu работает над сериалом с оригинальным актёрским составом

Источник: Hulu

Культовую «Футураму» Мэтта Гроунинга ждёт очередное возвращение — стриминговый сервис Hulu запускает в разработку новый сезон невероятных приключений полюбившихся героев. После длительных переговоров цифровая платформа финализировала сделку по созданию новых 20 эпизодов анимационной фантастической комедии. Премьера запланирована на 2023 год.

Гроунинг и его соавтор Дэвид С. Коэн возвращаются к работе, как и львиная доля актёрского состава озвучивания — Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман. Не хватает только Джона Ди Маджио, озвучивавшего среди прочих персонажей любимца публики Бендера.

Говорят, переговоры с актёром, не согласившимся на предложенную сумму, пока зашли в тупик, но обе стороны готовы договариваться, поэтому есть надежда, что он таки присоединится к воссоединившемуся ради продолжения оригинальному касту.

Теги
ФутурамаHulu
Комментарии (6)

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