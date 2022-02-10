Джедай в пустыне — сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавёлся постером и точной датой выхода

Мастер-джедай Юэн Макгрегор спешит по пескам Татуина на долгожданную встречу с заждавшимися зрителями. В сети появился тизерный постер «Оби-Вана Кеноби». Официальный плакат сообщает, что премьера одного из самых ожидаемых сериалов по вселенной «Звёздных войн» состоится на стриминговом сервисе Disney+ 25 мая.

Всплакнём же над символичностью даты, ведь 45 лет назад 25 мая 1977 года на широкие экраны вышли «Звёздные войны» — первый фильм теперь уже легендарной киносерии Джорджа Лукаса, позже получивший более солидный заголовок «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

В сериале история начинается спустя 10 лет после драматических событий «Звёздных войн: Мести ситхов», где мастер-джедай Кеноби потерпел величайшее поражение — падение и развращение своего лучшего друга и ученика Энакина Скайуокера, превратившегося в злобного лорда ситхов Дарта Вейдера.

В актёрский состав также вошли Хейден Кристенсен, Индира Варма, Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон, Сон Кан, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Симона Кесселл, Бенни Сэфди и Бонни Пессе. Первый сезон сняла Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»).