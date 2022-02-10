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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Зендея ответила на обвинения «Эйфории» в пропаганде употребления наркотиков

Источник: HBO

Зендея отбивается от критиков сериала «Эйфория» в лице образовательной программы D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education), направленной на предотвращение употребления наркотиков, членства в бандах и агрессивного поведения. Суть конфликта предсказуема и очевидна: говоря условно, они обвиняют сериал в пропаганде, а Зендея им возражает.

Поздновато очухались, кстати, «Эйфории» уже два сезона от роду.

Наш сериал никоим образом не пытается быть морализаторской сказкой, чтобы научить людей, как жить или что делать. Мы лишь хотим помочь людям почувствовать себя немного менее одинокими в своём опыте и боли. Возможно, они поймут, что не единственные, кто переживал подобное.

Недавно стало известно, что HBO официально продлил «Эйфорию» на третий сезон.

Теги
ЭйфорияHBOЗендея
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