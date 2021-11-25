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Зендея танцует с подушкой в тизере второго сезона «Эйфории»

Вышел тизер второго сезона «Эйфории», и в нём Зендея танцует с подушкой под трек Call Me Irresponsible. Музыка и в первом сезоне не подкачала. К слову, в финальном эпизоде один из треков актриса записала сама. Историю о возвращении после реабилитации и попытки влиться в нормальную школьную жизнь называют самой откровенной подростковой драмой десятилетия.

Второй сезон расскажет о возвращении к старым привычкам и попытке не потерять всех, кого любишь. В проект вернётся привычный каст — Хантер Шефер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Ангус Клауд и другие.

Премьера сериала «Эйфория» — 10 января 2022 года.

Теги
ВидеоЭйфорияHBO
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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