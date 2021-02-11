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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Нужен свежий подход»: HBO разрабатывает четвёртый сезон «Настоящего детектива» без Ника Пиццолатто

Четвёртый сезон «Настоящего детектива» заказывали? А без Ника Пиццолатто? Мы тоже нет, а вот HBO готовится это сделать, и отсутствие создателя сериала там никого не смущает. Более того, это и было самоцелью: по словам программного директора канала Кейси Блойса, проекту просто необходим свежий взгляд — именно его поисками он сейчас и занимается.

Мы работаем с парочкой сценаристов, чтобы найти правильный тон и подход. Думаю, будет очень интересно найти новый голос. Для нас главное — качество, так что если в итоге у нас получится сценарий, который будет не достаточно хорош, или мы не будем чувствовать, что он актуален, мы просто не станем этого делать.

По информации издания Deadline, в числе соискателей значатся аргентинка Лусия Пуэнсо и создатель «Эйфории» Сэм Левинсон.

Чем HBO не угодил Пиццолатто — неизвестно. Пару лет назад сценарист вовсю разрабатывал идеи продолжения и обещал, что это будет мощно. Однако наверху задумку не одобрили, и тот ушёл творить в другое место.

Третий сезон «Настоящего детектива» с Махершалой Али и Стивеном Дорффом вышел в 2019 году и отчасти реабилитировал проект после не слишком удачного второго. Выйдет ли что-то дельное без Пиццолатто — большой вопрос.

Темы
 
Настоящий детектив
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