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Дубай, яхты, дорогие женщины и фирменный юмор Сарика Андреасяна — трейлер сериала «Нагиев на каникулах»

Когда карантин закончился, а работа так и не появилась, остаётся только лететь в Дубай с Дмитрием Нагиевым — примерно так рассудил Сарик Андреасян, решив продолжить снимать сериалы про очень интересную жизнь одного очень скромного актёра. «Нагиев на каникулах» во всех красках покажет нам, как проходит отдых актёра: с яхтами, незаконной рыбалкой, красивым женщинами, джином в лампе и похищениями. Обычные luxury-будни.

Смотрим трейлер, чтобы не посмотреть по ошибке сериал:

Помимо играющего самого себя Нагиева в комедии снимаются Роман Каграманов, Станислав Круглицкий, Елизавета Моряк, Джамиля Дадаева, Гульнара Шахмилова и другие.

Премьера в онлайн-кинотеатре Okko состоится уже 16 февраля.

Темы
 
Видео Нагиев на каникулах
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