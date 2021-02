Звезда «Игры престолов» получила главную роль в экранизации игры The Last of Us

Многосерийная экранизация игрового хита The Last Of Us от Naughty Dogs обзавелась исполнительницей главной женской роли — в постапокалиптическом триллере о выживании партию Элли исполнит Белла Рэмси, сыгравшая отважную Лианну Мормонт в фэнтези-эпике «Игра престолов». Оба проекта взращены под крылом кабельного канала HBO.

Съёмки полного первого сезона «Одни из нас» уже одобрены. За сценарий отвечают Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор первоисточника Нил Дракманн. Пилотную серию снимет Кантемир Балагов («Дылда»).

События сериала разворачиваются в мрачном будущем на территории бывших США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. В центре экшен-триллера — вместе путешествующие по стране контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли.

Мазин и Дракманн входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Кэролин Штраусс («Дедвуд», «Игра престолов») и возглавляющим студию-разработчика игры Эваном Уэллсом. Производство на контроле у HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog.