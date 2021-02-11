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Коллеги по «Баффи» Сара Мишель Геллар и Мишель Трахтенберг поддержали Харизму Карпентер, обвинившую Джосса Уидона в насилии

Вдогонку за громким разоблачением Джосса Уидона, которое опубликовала Харизма Карпентер, сыгравшая в двух его сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел», своё отношение к режиссёру оперативно высказали её коллеги по съёмочной площадке Эмбер Бенсон, Мишель Трахтенберг и даже исполнительница главной роли Сара Мишель Геллар.

Актрисы горячо поддержали Карпентер в её отважном заявлении, подтвердив всё ею написанное. Бенсон ретвитнула сообщение подруги, заверив, что рабочая обстановка на съёмках «Баффи» впрямь была токсичной, и, мол, рыба гниёт с головы. «За время съёмок было причинено много вреда, и многие из нас до сих пор, более 20 лет спустя, пытаются справиться с этим».

Геллар о своём отношении к ситуации рассказала в собственном инстаграме. Мол, пусть она и гордится тем, что её имя связано с Баффи Саммерс, она не желает, чтобы оно ассоциировалось с именем Джосса Уидона. Никаких заявлений актриса делать не станет, потому что сейчас сосредоточена на делах семейных и выживании в условиях пандемии, однако она поддерживает всех жертв насилия и гордится, что они высказались.

Трехтенберг в свою очередь с благодарностью перепостила сообщение Геллар в собственном инстаграме, заявив, что наконец-то сейчас ей хватает смелости сделать репост. Отношение Уидона к ней — тогда ещё девочке-подростку — Трахтенберг назвала совершенно неуместным.

Темы
 
Баффи — истребительница вампиров
Комментарии (13)

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