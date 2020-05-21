Джосс Уидон: сейчас героиня «Баффи» была бы бисексуалкой

Создатель популярного подросткового сериала конца 1990-х — начала 2000-х «Баффи — истребительница вампиров», а ныне уважаемый человек Джосс Уидон вспомнил молодость и рассказал, что бы он сделал иначе, будь у него такая возможность. Оказывается, его до сих пор сильно волнует сексуальная ориентация Уиллоу Розенберг в исполнении Элисон Ханниган.

Увлекавшаяся исключительно парнями все три первых сезона героиня затем замутила роман с подругой Тарой Маклэй (Эмбер Бенсон) и осталась лесбиянкой до конца сериала. По словам Уидона, такое решение было вынужденным — чтобы отношения девушек не воспринимались как временная фаза. Но если бы Уидон делал ремейк сейчас, она бы точно стала гордой открытой бисексуалкой — тогда же их существование не признавалось:

Ты не можешь сделать Уиллоу би, ты не можешь сказать, что это была просто фаза, потому что тогда люди будут просто отрицать то, что у них было. Так что сейчас я бы сделал её бисексуалкой, потому что некоторые люди действительно такие. Но тогда… мы просто не были к этому готовы. Джосс Уидон, опередил время

Впрочем, каминг-аут Уиллоу в качестве лесбиянки также дался им непросто. Фанаты негодовали, а телеканал накладывал всяческие ограничения на допустимую степень демонстрации близости. Даже при том что в сериале было несколько весьма интимных гетеросексуальных сцен. Сейчас, понятно, с этим бы не было никаких проблем.