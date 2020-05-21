Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 406: «Скуби-Ду», «Лицо со шрамом» и вечно недовольный фандом

Содержание

00:37 — Рассказываем про Patreon и благодарим наших спонсоров

03:03 — «Беременна в 16» — реальные истории или постановка?

11:02 — В мире начинают открывать кинотеатры

13:05 — Махершала Али показал себя в образе Блэйда

14:51 — Рассел Кроу слетает с катушек в трейлере экшен-триллера «Неистовый»

16:28 — «Сварливый фандом» — Марк Хэмилл о реакции на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

22:45 — Акива Голдсман рассказал о мрачнейшей версии «Бэтмена против Супермена» с Колином Фарреллом и Джудом Лоу

26:26 — Дэнни Бойл стал режиссёром фильма про библейского долгожителя с Майклом Б. Джорданом в главной роли

32:54 — На создание песчаных червей «Дюны» ушёл целый год

36:07 — «Комиксы для детей» — Венсан Кассель объяснил, почему не будет сниматься в фильмах Marvel и DC

38:23 — Глава издательства Valiant знает уязвимые места Disney и фильмов от Marvel

40:12 — Производственный бюджет сиквелов «Аватара» превышает $ 1 млрд

41:17 — Джеймсу Кэмерону нравится «Обитель зла» по очень странным причинам

44:26 — В приквеле «Безумного Макса» про Фуриозу не будет Шарлиз Терон

47:10 — Джессика Альба сыграет травмированного ветерана в триллере Netflix

48:20 — Роберт Паттинсон отказывается заниматься для роли Бэтмена

52:11 — Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс представили свою заявку на «Евровидение»

54:49 — Зачитываем донаты и отвечаем на вопросы

01:04:51 — «Миссия невыполнима» — режиссёр объяснил, зачем серии нужны ещё две части

01:06:45 — Поездка на метро, Full Throttle, ремастеры и ремейки

01:17:20 — Евгений пересматривает: «Настоящий детектив», «Рик и Морти»

01:20:42 — Юрий о фильме «Лицо со шрамом»

01:25:21 — «Скуби-Ду» — обсуждение мультфильма

01:34:27 — Михаил о стендапе Russell Peters: Deported

01:36:09 — Завершающая болтовня