Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 406: «Скуби-Ду», «Лицо со шрамом» и вечно недовольный фандом

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Содержание
|00:37 —
|Рассказываем про Patreon и благодарим наших спонсоров
|03:03 —
|«Беременна в 16» — реальные истории или постановка?
|11:02 —
|В мире начинают открывать кинотеатры
|13:05 —
|Махершала Али показал себя в образе Блэйда
|14:51 —
|Рассел Кроу слетает с катушек в трейлере экшен-триллера «Неистовый»
|16:28 —
|«Сварливый фандом» — Марк Хэмилл о реакции на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
|22:45 —
|Акива Голдсман рассказал о мрачнейшей версии «Бэтмена против Супермена» с Колином Фарреллом и Джудом Лоу
|26:26 —
|Дэнни Бойл стал режиссёром фильма про библейского долгожителя с Майклом Б. Джорданом в главной роли
|32:54 —
|На создание песчаных червей «Дюны» ушёл целый год
|36:07 —
|«Комиксы для детей» — Венсан Кассель объяснил, почему не будет сниматься в фильмах Marvel и DC
|38:23 —
|Глава издательства Valiant знает уязвимые места Disney и фильмов от Marvel
|40:12 —
|Производственный бюджет сиквелов «Аватара» превышает $ 1 млрд
|41:17 —
|Джеймсу Кэмерону нравится «Обитель зла» по очень странным причинам
|44:26 —
|В приквеле «Безумного Макса» про Фуриозу не будет Шарлиз Терон
|47:10 —
|Джессика Альба сыграет травмированного ветерана в триллере Netflix
|48:20 —
|Роберт Паттинсон отказывается заниматься для роли Бэтмена
|52:11 —
|Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс представили свою заявку на «Евровидение»
|54:49 —
|Зачитываем донаты и отвечаем на вопросы
|01:04:51 —
|«Миссия невыполнима» — режиссёр объяснил, зачем серии нужны ещё две части
|01:06:45 —
|Поездка на метро, Full Throttle, ремастеры и ремейки
|01:17:20 —
|Евгений пересматривает: «Настоящий детектив», «Рик и Морти»
|01:20:42 —
|Юрий о фильме «Лицо со шрамом»
|01:25:21 —
|«Скуби-Ду» — обсуждение мультфильма
|01:34:27 —
|Михаил о стендапе Russell Peters: Deported
|01:36:09 —
|Завершающая болтовня
|01:44:49 —
|Благодарим наших спонсоров
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