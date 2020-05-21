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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Стала известна причина ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»

Уход Руби Роуз с поста главной защитницы ЛГБТ-сообщества Готэма грянул как гром среди ясного неба телевселенной The CW, откуда мало кому удавалось выбраться до этого момента. И пока продюсеры уже вовсю шерстят списки голливудских лесбиянок в поисках подходящей замены Бэтвумен, фанаты продолжают гадать, какая женщина-кошка между ними пробежала.

Сразу после появления новости все предположили, что причиной расставания стала травма актрисы, полученная на съёмках первого сезона. Но всё оказалось куда прозаичнее. Согласно многочисленным источникам Variety, не привыкшей работать сниматься в сериалах Роуз очень не нравилось проводить так много времени на съёмочной площадке и регулярно мотаться в Ванкувер, отчего возникали постоянные трения. В общем-то, любого человека, не желающего иметь ничего общего с сериалом вроде «Бэтвумен», понять можно.

А издание TVLine, ссылаясь на инсайдера, сообщает, что решение было отчасти вынужденным:

Это не было на 100% её решение — это был разрыв. Она не была счастлива находиться там, из-за чего работать с ней было весьма сложно. Так что все решили, что в общих интересах им лучше расстаться.

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Темы
 
Бэтвумен
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