Как «Сокол и Зимний солдат» обошли по популярности «Чёрную вдову», «ВандаВижна» и «Скайуокер. Восход»

Не успели мы проникнуться гениальностью «ВандаВижна», чей трейлер в своё время продемонстрировал лучший показатель просмотров среди всех стриминговых сериалов (53 млн), как на смену ему спешит очередной хит от Marvel. «Сокол и Зимний солдат», которые на фоне своего предшественника теперь смотрятся особенно динамично, неожиданно пробудили в зрителях интерес к себе. Как результат, собственный рекорд, да ещё какой — всего за первые сутки свежий трейлер посмотрело 125 млн человек.

Таким образом, позади остались не только «ВандаВижн», но и «Чёрная вдова» — обладательница предыдущего лучшего результата Super Bowl (119 млн) — и даже, страшно сказать, «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» с их 111 млн. Выльется ли это в соответствующий рейтинговый результат, скоро узнаем — премьера сериала намечена на 19 марта.

Сюжет, как несложно догадаться, развернётся вокруг закадычных (с некоторых пор) товарищей Сэма Уилсона и Баки Барнса, которые продолжают спасать мир после событий «Мстителей: Финала». Главные роли исполняют Энтони Маки и Себастиан Стэн, компанию которым составляют Даниэль Брюль и Эмили Ванкэмп. Поставила приключенческий экшен Кари Скогланд («Рассказ служанки»).