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Первоисточник: thedisinsider.com Прямая ссылка на новость:

Слух: «Сокол и Зимний солдат» представят Патриота из Юных Мстителей

По информации инсайдера Чарльза Мёрфи, в первом сезоне супергеройского экшена «Сокол и Зимний солдат» зрителей познакомят с одним из участников команды Юных Мстителей — в сюжете как минимум на два эпизода появится Илай Брэдли, он же Патриот. Сыграет персонажа Элайджа Ричардсон («Когда они нас увидят»).

Официального подтверждения информации пока нет, но в кинобазе IMDb какие-то доброхоты уже записали Ричардсона в сериал Marvel Studios. Если инсайд Мёрфи подтвердится, то появление на экране Патриота, вполне возможно, станет первым ощутимым шагом к новому многосерийному проекту «Юные Мстители», слухи о котором ходили уже давно.

Шестисерийный первый сезон «Сокола и Зимнего солдата» о приключениях Баки Барнса (Себастиан Стэн) и Сэма Уилсона (Энтони Маки) стартует на стриминговом сервисе Disney+ 19 марта.

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