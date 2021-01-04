Джоди Уиттакер готовится распрощаться с «Доктором Кто»

Похоже, 13-й Доктор Джоди Уиттакер готовится нас покинуть. Об этом сообщила Никола Мэтвен из Daily Mirror, и подхватили уже все новостные издания. По её словам, прямо сейчас идут съёмки нового сезона «Доктора Кто», последнего для актрисы, а потому информация пока держится в секрете. BBC от комментариев отказался.

Историческое назначение первой женщины-Доктора случилось в 2017 году, и 13-й сезон станет для Уиттакер уже третьим по счёту на почётном посту. Таким образом, её замена выглядит более чем ожидаемым шагом, учитывая историю всех её предшественников.

Всё то же издание сообщает, что Брэдли Уолш и Тосин Кол покинут сериал вслед за Уиттакер, в то время как Мандип Гилл останется, а присоединится к актёрскому составу английский комик Джон Бишоп. Шоураннер Крис Чибнелл, разумеется, уходить не собирается.

Кто будет следующим, страшно представить.