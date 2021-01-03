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Новые сериалы 4–10 января: «История ругательств» С Николасом Кейджем и другие новинки

Начало года в сериальном мире отметится несколькими игровыми премьерами — в списке новых сериалов значатся криминальная драма «Койот» на CBS All Access и комедия «Господин мэр» на телеканале NBC. Но, пожалуй, куда примечательнее окажется премьера от стримингового сервиса Netflix — документальный просветительский проект «История ругательств» с Николасом Кейджем в роли ведущего. И ещё одна новинка от стримингового гиганта — авантюрный экшен «Люпен» с Омаром Си.

Вторник, 5 января

 
Премьера+
Netflix
История ругательств History of Swear Words

документальный

В ролях Николас Кейдж

Шестисерийная документальная комедия посвятит свой первый сезон, пожалуй, самым употребляемым в современном английском языке ругательствам: «fuck», «shit», «bitch», «dick», «pussy» и «damn». Профессор Кейдж поведает об истоках терминов, их использовании и культурном влиянии на общество.

Пожалуй лучшего сочетания нарратива и творческого исполнения не сыскать. Николас Кейдж примерит на себя роль умудрённого опытом знатока табуированной лексики и проведёт основательный ликбез в рядах подписчиков Netflix.

Видео

 
Сезон2
NBC
Необыкновенный плейлист Зои Zoey's Extraordinary Playlist

комедия, драма, музыкальный

В ролях Джейн Леви, Мэри Штеенбурген, Лорен Грэм, Джон Кларенс Стюарт, Скайлар Остин, Питер Галлахер

Создатель Остин Уинсберг

Удивительная история остроумной, но неловкой в общении девушки Зои Харрис, которая однажды начинает слышать самые сокровенные мысли людей вокруг себя в виде песен. Песни помогут героине жить и любить, познать самоё себя и помочь окружающим.

Четверг, 7 января

 
Премьера+
CBS All Access
Койот Coyote

криминал, драма

В ролях Майкл Чиклис, Синтия Кэй Макуильямс, Хуан Пабло Раба, Хулио Сезар Седильо, Адриана Паз, Кристин Херрера

Создатель Дэвид Грациано, Майкл Карнс, Джош Гилберт

Бен Клеменс более 30 лет прослужил в пограничном патруле, а теперь вынужден работать на тех самых людей, кого все эти годы по долгу службы старался держать подальше от США. Окунувшись в мир по другую сторону границы, Бен начинает сомневаться в своих прежних взглядах на жизнь.

Майкл Чиклис отправляется наводить порядок на американо-мексиканскую границу, где застрянет в криминальных разборках. Промо-материалы сериала не сулят открытий — сюжет предельно понятен и неприхотлив, персонажи знакомы до зубовного скрежета.

Видео

 
Премьера+
NBC
Господин мэр Mr. Mayor

комедия

В ролях Тед Денсон, Холли Хантер, Велла Ловелл, Кайла Кенеди, Бобби Мойнихан, Майк Кабельон

Создатель Роберт Карлок, Тина Фей

Главный герой — состоятельный бизнесмен, решивший попробовать свои силы на посту мэра Лос-Анджелеса. Правда, причины его намерения возглавить мегаполис благородными не назовёшь. Выиграв выборы, новоиспечённому мэру придётся сообразить, каковы его планы и стремления на новом посту, а также заслужить уважение своей команды, наладить отношения с дочерью-подростком и вдобавок следить за местной популяцией койотов.

За проект отвечают обаятельный исполнитель главной роли Тед Денсон из «Хорошего места», а также авторы культовых ситкомов «Друзья» и «Студия 30», а значит, у новой комедии есть неплохие шансы понравиться зрителям.

Видео

 
Конец сезона3
CBS
Звёздный путь: Дискавери Star Trek: Discovery

боевик, приключенческий, драма, Science Fiction

В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп

Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман

Третий сезон космической фантастики завершится тринадцатой серией That Hope Is You. В октябре видеосервис CBS All Access продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

Пятница, 8 января

 
Премьера+
Netflix
Люпен Lupin

детектив, экшен, драма

В ролях Омар Си, Саид Бенчнафа, Людвин Санье, Антуан Гуи, Венсан Лондес, Ширине Бутелла

Создатель Джордж Кэй, Франсуа Юзан

Жизнь Ассана Диопа перевернулась с ног на голову, когда умер его отец, обвинённый в преступлении, которого не совершал. Спустя четверть века Ассан, вдохновлённый романами про знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена, планирует отомстить за своего отца. И частью его плана становится похищение музейного сокровища — бесценного колье Марии-Антуанетты.

Netflix совместно с Gaumont Television презентуют авантюрную экшен-драму, вдохновлённую историями о знаменитом джентльмене-грабителе. Главную роль играет обаятельный и талантливый Омар Си, а первые эпизоды срежиссировал небезызвестный Луи Летерье.

Видео

 
Сезон2
Sky1
Манускрипт всевластия A Discovery Of Witches

мистика, фэнтези. драма, романтический

В ролях Тереза Палмер, Мэттью Гуд, Алекс Кингстон, Луиза Брили, Грегг Чиллин, Имоджен Комри

Создатель Дебора Харкнесс

Диана Бишоп — молодой историк, специалист по старинным рукописям из Оксфорда и по совместительству потомок одной из салемских ведьм. Однажды в руки героини попадает таинственный манускрипт, благодаря которому она вспоминает, что и сама обладает магическим даром. Вдобавок девушка подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта

Видео

 
Сезон2
Apple TV+
Дикинсон Dickinson

драма, комедия

В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу

Создатель Алёна Смит

Стилизованная комедийая драма поведает о творческом и жизненном пути знаменитой американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон, признанной своими современниками экстравагантной бунтаркой, не жаловавшей правила и традиционные нормы поведения.

Видео

Воскресенье, 10 января

 
Сезон3
Starz
Американские боги American Gods

боевик, приключения, фэнтези

В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли

Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман

Экранизация одноимённого романа Нила Геймана. Эпическая история противостояния богов старого и нового миров начинается, когда главный герой Тень, освободившись из тюрьмы, становится телохранителем таинственного мистера Среды. Вдвоём им предстоит совершить почти невозможное — собрать на финальную битву с божествами современности всех древних богов.

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 22 декабря 2020 годаНиколас Кейдж орёт, матерится и раскрывает секреты обсценной лексики в трейлере «Истории ругательств» 2 декабря 2020 годаОмар Си планирует ограбить Лувр в трейлере авантюрного экшена «Люпен» 30 декабря 2020 годаТед Денсон возглавил Лос-Анджелес в трейлере комедии «Господин мэр» от авторов «Друзей» и «Студии 30»
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