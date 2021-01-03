Новые сериалы 4–10 января: «История ругательств» С Николасом Кейджем и другие новинки

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Netflix

Шестисерийная документальная комедия посвятит свой первый сезон, пожалуй, самым употребляемым в современном английском языке ругательствам: «fuck», «shit», «bitch», «dick», «pussy» и «damn». Профессор Кейдж поведает об истоках терминов, их использовании и культурном влиянии на общество.

Пожалуй лучшего сочетания нарратива и творческого исполнения не сыскать. Николас Кейдж примерит на себя роль умудрённого опытом знатока табуированной лексики и проведёт основательный ликбез в рядах подписчиков Netflix.