Новые сериалы 4–10 января: «История ругательств» С Николасом Кейджем и другие новинки

Начало года в сериальном мире отметится несколькими игровыми премьерами — в списке новых сериалов значатся криминальная драма «Койот» на CBS All Access и комедия «Господин мэр» на телеканале NBC. Но, пожалуй, куда примечательнее окажется премьера от стримингового сервиса Netflix — документальный просветительский проект «История ругательств» с Николасом Кейджем в роли ведущего. И ещё одна новинка от стримингового гиганта — авантюрный экшен «Люпен» с Омаром Си.
Вторник, 5 января
документальный
В ролях Николас Кейдж
Шестисерийная документальная комедия посвятит свой первый сезон, пожалуй, самым употребляемым в современном английском языке ругательствам: «fuck», «shit», «bitch», «dick», «pussy» и «damn». Профессор Кейдж поведает об истоках терминов, их использовании и культурном влиянии на общество.
Пожалуй лучшего сочетания нарратива и творческого исполнения не сыскать. Николас Кейдж примерит на себя роль умудрённого опытом знатока табуированной лексики и проведёт основательный ликбез в рядах подписчиков Netflix.
комедия, драма, музыкальный
В ролях Джейн Леви, Мэри Штеенбурген, Лорен Грэм, Джон Кларенс Стюарт, Скайлар Остин, Питер Галлахер
Создатель Остин Уинсберг
Удивительная история остроумной, но неловкой в общении девушки Зои Харрис, которая однажды начинает слышать самые сокровенные мысли людей вокруг себя в виде песен. Песни помогут героине жить и любить, познать самоё себя и помочь окружающим.
Четверг, 7 января
криминал, драма
В ролях Майкл Чиклис, Синтия Кэй Макуильямс, Хуан Пабло Раба, Хулио Сезар Седильо, Адриана Паз, Кристин Херрера
Создатель Дэвид Грациано, Майкл Карнс, Джош Гилберт
Бен Клеменс более 30 лет прослужил в пограничном патруле, а теперь вынужден работать на тех самых людей, кого все эти годы по долгу службы старался держать подальше от США. Окунувшись в мир по другую сторону границы, Бен начинает сомневаться в своих прежних взглядах на жизнь.
Майкл Чиклис отправляется наводить порядок на американо-мексиканскую границу, где застрянет в криминальных разборках. Промо-материалы сериала не сулят открытий — сюжет предельно понятен и неприхотлив, персонажи знакомы до зубовного скрежета.
комедия
В ролях Тед Денсон, Холли Хантер, Велла Ловелл, Кайла Кенеди, Бобби Мойнихан, Майк Кабельон
Создатель Роберт Карлок, Тина Фей
Главный герой — состоятельный бизнесмен, решивший попробовать свои силы на посту мэра Лос-Анджелеса. Правда, причины его намерения возглавить мегаполис благородными не назовёшь. Выиграв выборы, новоиспечённому мэру придётся сообразить, каковы его планы и стремления на новом посту, а также заслужить уважение своей команды, наладить отношения с дочерью-подростком и вдобавок следить за местной популяцией койотов.
За проект отвечают обаятельный исполнитель главной роли Тед Денсон из «Хорошего места», а также авторы культовых ситкомов «Друзья» и «Студия 30», а значит, у новой комедии есть неплохие шансы понравиться зрителям.
боевик, приключенческий, драма, Science Fiction
В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп
Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман
Третий сезон космической фантастики завершится тринадцатой серией That Hope Is You. В октябре видеосервис CBS All Access продлил сериал на четвёртый сезон.
Пятница, 8 января
детектив, экшен, драма
В ролях Омар Си, Саид Бенчнафа, Людвин Санье, Антуан Гуи, Венсан Лондес, Ширине Бутелла
Создатель Джордж Кэй, Франсуа Юзан
Жизнь Ассана Диопа перевернулась с ног на голову, когда умер его отец, обвинённый в преступлении, которого не совершал. Спустя четверть века Ассан, вдохновлённый романами про знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена, планирует отомстить за своего отца. И частью его плана становится похищение музейного сокровища — бесценного колье Марии-Антуанетты.
Netflix совместно с Gaumont Television презентуют авантюрную экшен-драму, вдохновлённую историями о знаменитом джентльмене-грабителе. Главную роль играет обаятельный и талантливый Омар Си, а первые эпизоды срежиссировал небезызвестный Луи Летерье.
мистика, фэнтези. драма, романтический
В ролях Тереза Палмер, Мэттью Гуд, Алекс Кингстон, Луиза Брили, Грегг Чиллин, Имоджен Комри
Создатель Дебора Харкнесс
Диана Бишоп — молодой историк, специалист по старинным рукописям из Оксфорда и по совместительству потомок одной из салемских ведьм. Однажды в руки героини попадает таинственный манускрипт, благодаря которому она вспоминает, что и сама обладает магическим даром. Вдобавок девушка подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта
драма, комедия
В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу
Создатель Алёна Смит
Стилизованная комедийая драма поведает о творческом и жизненном пути знаменитой американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон, признанной своими современниками экстравагантной бунтаркой, не жаловавшей правила и традиционные нормы поведения.
Воскресенье, 10 января
боевик, приключения, фэнтези
В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли
Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман
Экранизация одноимённого романа Нила Геймана. Эпическая история противостояния богов старого и нового миров начинается, когда главный герой Тень, освободившись из тюрьмы, становится телохранителем таинственного мистера Среды. Вдвоём им предстоит совершить почти невозможное — собрать на финальную битву с божествами современности всех древних богов.