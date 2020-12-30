Тед Денсон возглавил Лос-Анджелес в трейлере комедии «Господин мэр» от авторов «Друзей» и «Студии 30»

Телеканал NBC опубликовал свежий трейлер многосерийной комедии «Господин мэр» с Тедом Денсоном («Хорошее место») в главной роли. За многосерийный проект отвечают Роберт Карлок («Друзья») и Тина Фей («Студия 30»). Первая серия выходит на экраны 7 января.

Главный герой — состоятельный бизнесмен, решивший попробовать свои силы на посту мэра Лос-Анджелеса. Правда, причины его намерения возглавить мегаполис благородными не назовёшь. Выиграв выборы, новоиспечённый мэр должен сообразить, каковы его планы и стремления на новом посту, а также заслужить уважение своей команды, наладить отношения с дочерью-подростком и вдобавок проследить за местной популяцией койотов.