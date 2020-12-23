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Ян Цапник поздравляет россиян с новогодними праздниками в трейлере спецэпизода «Последний министр»

В сети появились постер и трейлер новогоднего спецэпизода многосерийной комедии «Последний министр», где главный герой в исполнении Яна Цапника готовит соотечественникам сюрприз, который поднимет на уши всю страну.

Министр перспективного планирования Евгений Тихомиров (Цапник) вовсю готовится к встрече Нового года, но все планы отпраздновать торжество с приехавшей из-за границы дочерью и новой возлюбленной летят коту под хвост, потому что Тихомиров умудрился настроить против себя всю страну, объявив об отмене новогодних каникул. Замминистра Нечаева (Ольга Сутулова) спешит спасти репутацию министерства и сотворить настоящее чудо.

Премьера спецэпизода состоится 26 декабря в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».

Постер:

Постеры сериала «Последний министр»
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Ян Цапник поздравляет россиян с новогодними праздниками в трейлере спецэпизода «Последний министр»

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