Николас Кейдж орёт, матерится и раскрывает секреты обсценной лексики в трейлере «Истории ругательств»

«FUUUUUUUUUCK!» вместо тысячи слов. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер идеальной познавательной документалки «История ругательств», где основательно подкованный в вопросе Николас Кейдж, заручившись помощью экспертов, расскажет зрителям всё, что они хотели знать о табуированной лексике. Собираемся у виртуального камина 5 января.

Шестисерийная документальная комедия посвятит свой первый сезон, пожалуй, самым употребляемым в современном английском языке ругательствам: «fuck», «shit», «bitch», «dick», «pussy» и «damn». Профессор Кейдж поведает об истоках терминов, их использовании и культурном влиянии на общество.