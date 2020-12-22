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Николас Кейдж орёт, матерится и раскрывает секреты обсценной лексики в трейлере «Истории ругательств»

«FUUUUUUUUUCK!» вместо тысячи слов. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер идеальной познавательной документалки «История ругательств», где основательно подкованный в вопросе Николас Кейдж, заручившись помощью экспертов, расскажет зрителям всё, что они хотели знать о табуированной лексике. Собираемся у виртуального камина 5 января.

Шестисерийная документальная комедия посвятит свой первый сезон, пожалуй, самым употребляемым в современном английском языке ругательствам: «fuck», «shit», «bitch», «dick», «pussy» и «damn». Профессор Кейдж поведает об истоках терминов, их использовании и культурном влиянии на общество.

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Видео История ругательств
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