Николас Кейдж научит вас плохому — история отборных ругательств из уст самого шаловливого учителя

Сразу видно, что карьера Николаса Кейджа неуклонно налаживается — вот уже и сериал от Netflix подоспел, хоть пока и не игровой. Зато заниматься актёр будет своим любимым делом — нет, не тратить деньги и не сниматься во всяком трэше, — а ругаться матом и разговаривать о, кхм, кошечках.

Вот он, официальный трейлер «Истории ругательств» (History Of Swear Words) — спорим, вы не сможете оторваться?

Шестисерийный комедийно-образовательный сериал обещает рассказать историю таких широкоупотребительных слов, как fuck, shit, pussy и даже dick. Компанию Кейджу составят множество комиков и разнообразных экспертов. Премьера на Netflix состоится уже 5 января.