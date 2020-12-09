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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

До кучи: «Человек-паук 3» готовится принять в свои ряды Чарли Кокса в роли Сорвиголовы

Вот уже больше недели Чарли Кокс не выходит из трендов «Твиттера». Всё дело в том, что Marvel наконец-то вернула себе права на Сорвиголову, и фанаты, понятно, раскатали губу на продолжение сериала или, чем дьявол не шутит, полный метр. Но, что самое удивительное — кажется, их стоны были услышаны. Издание Disinsider сообщает, что студия уже несколько месяцев ведёт переговоры об участии актёра в «Человеке-пауке 3».

Пока, понятно дело, информация не официальная. Впрочем, после новостей о возможном появлении в фильме Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда, Эммы Стоун и Кирстен Данст удивляться уже не приходится. И это не говоря о практически подтверждённом участии Джейми Фокса в роли Электро и Альфреда Молины в роли Доктора Осьминога. Того и гляди, даже для Тома Холланда местечко найдётся.

Паучий триквел должен выйти 17 декабря 2021 года, а значит, съёмки со всеми ими рано или поздно начнутся — тогда-то всё будет более очевидно. А пока, как говорится, ждём и верим.

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Человек-паук 3 Сорвиголова
 9 декабряТоби Магуайр и Эндрю Гарфилд вместе с Кирстен Данст и Эммой Стоун появятся в «Человеке-пауке 3» 8 декабряДоктора вызывали? Альфред Молина опять сыграет злодея Осьминога в «Человеке-пауке 3» 30 ноябряСорвиголова возвратился к Marvel, и фанаты требуют вернуть супергероя в исполнении Чарли Кокса
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