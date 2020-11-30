Сорвиголова возвратился к Marvel, и фанаты требуют вернуть супергероя в исполнении Чарли Кокса

Ровно два года назад Netflix закрыл на третьем сезоне многосерийную супергеройскую экшен-драму «Сорвиголова», над которой работал совместно с теперь уже несуществующей Marvel TV. По условиям контракта Marvel Studios не имела права использовать персонажа в течение двух лет с момента закрытия сериала видеосервиса, и этот срок наконец истёк.

Вчера поклонники супергероя наводнили соцсети, и в тренды «Твиттера» оперативно вышел уже знакомый хештег #SaveDaredevil. Фанаты просят Marvel Studios тем или иным образом вернуть на экраны персонажа — и непременно в исполнении добросовестно отпахавшего три сезона Чарли Кокса. Зрители будут рады увидеть как полноценное продолжение сериала, так и включение Человека без страха в обширную вселенную MCU, что сейчас куда более вероятно, учитывая, что сериалы и фильмы Marvel отныне официально связаны.

В поддержку инициативы в который раз наряду с аудиторией высказался исполнитель партии Кингпина Винсент Д'Онофрио, а также Дебора Энн Уолл, сыгравшая Карен Пейдж. По такому случаю актриса в своём твиттере опубликовала сообщение, горячо поддержанное подписчиками.