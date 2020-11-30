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Первоисточник: thedirect.com Прямая ссылка на новость:

Сорвиголова возвратился к Marvel, и фанаты требуют вернуть супергероя в исполнении Чарли Кокса

Ровно два года назад Netflix закрыл на третьем сезоне многосерийную супергеройскую экшен-драму «Сорвиголова», над которой работал совместно с теперь уже несуществующей Marvel TV. По условиям контракта Marvel Studios не имела права использовать персонажа в течение двух лет с момента закрытия сериала видеосервиса, и этот срок наконец истёк.

Вчера поклонники супергероя наводнили соцсети, и в тренды «Твиттера» оперативно вышел уже знакомый хештег #SaveDaredevil. Фанаты просят Marvel Studios тем или иным образом вернуть на экраны персонажа — и непременно в исполнении добросовестно отпахавшего три сезона Чарли Кокса. Зрители будут рады увидеть как полноценное продолжение сериала, так и включение Человека без страха в обширную вселенную MCU, что сейчас куда более вероятно, учитывая, что сериалы и фильмы Marvel отныне официально связаны.

В поддержку инициативы в который раз наряду с аудиторией высказался исполнитель партии Кингпина Винсент Д'Онофрио, а также Дебора Энн Уолл, сыгравшая Карен Пейдж. По такому случаю актриса в своём твиттере опубликовала сообщение, горячо поддержанное подписчиками.

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Сорвиголова
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

1 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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